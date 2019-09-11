«الأبيض» يخطف «النمور» في كوالالمبور

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في حصد أول 3 نقاط قي مشواره الرسمي بالتصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالفوز على نظيره الماليزي والشهير بـ «نمور مالايا»، بهدفين سجلهما المتألق علي مبخوت ق 43، 75، مقابل هدف سجله محمد شفيق بعد 33 ثانية من انطلاقة المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد بوكيت جاليل الوطني في كوالالمبور، ويسعد جماهيره بأول فوز بالتصفيات. ويعتبر فوز الأبيض، هو الأول في مسيرة المدرب الهولندي مارفيك، كما قاد الفوز الأبيض لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بعد تايلاند المتصدر بأربع نقاط.

هدف مبكر

ظهر الارتباك مبكراً على أداء الأبيض، استغل الفريق الماليزي هذا الوضع، وكثف هجومه واللعب العرضي، وبعد 33 ثانية من انطلاقة المباراة، نجح المنتخب الماليزي في تمرير كرة عرضة سجل منها محمد شفيق هدفاً مبكراً لفريقه، كان له تأثير سلبي في تركيز اللاعبين، وزاد ارتباكهم الدفاعي، مع تعزيز الهجوم الماليزي، خاصة من جهة اليمين، وبذل لاعبو الدفاع جهداً كبيراً لامتصاص هذا الاندفاع الهجومي.

في المقابل، تعرض مهاجم منتخبنا علي مبخوت لرقابة صارمة من الدفاع الماليزي، حيث أحيط بثلاثة لاعبين، لمنعه من استلام الكرة وتشكيل خطورة على الحارس الماليزي، ما قلل من الخطورة الهجومية للأبيض، خاصة مع ضعف أداء معظم لاعبي خط الوسط، باستثناء خليل إبراهيم، أبرز لاعبي الأبيض، ومع ذلك سنحت فرصة لعلي مبخوت لإدراك التعادل، ولكنه سدد لترتطم بالقائم وتخرجت لخارج الملعب، وهجمه أخرى كان من المفترض أن تسفر عن ركلة جزاء لعلي صالح، ولكن الحكم لم يحتسبها.

هدف التعادل

وأمام مساعي علي مبخوت الدائمة، رغم الرقابة اللصيقة عليه، إلا أن محمد برغش أهداه كرة جميلة، أحسن مبخوت استغلالها، وسدد رأسية قوية، لم تفلح جهود حارس المرمى الماليزي في إنقاذها، ليدرك منتخبنا التعادل بعد 43 دقيقة، وترتفع معنويات اللاعبين في هذا التوقيت المهم من زمن المباراة، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، التي تعتبر مرضية كنتيجة، ولكن الأداء لم يكن مقنعاً بكل المقاييس، للارتباك وقلة الانسجام والخبرة لدى بعض اللاعبين.

تغييرات ماليزية

مع بداية الشوط الثاني، كانت مساعي منتخبنا مكثفة لتعزيز الهدف الذي سجله مبخوت، وبدا الأبيض بشكل أفضل عما ظهر عليه في الشوط الأول، وسنحت فرصة أمام علي صالح الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، وامتصاص حماس الأبيض، أجرى مدرب ماليزيا عدة تغيرات من أجل تعزيز أداء فريقه، في المقابل، لا توجد الخطورة الحقيقية للأبيض، نتيجة المردود المتواضع من لاعبي خط الوسط، وعدم وجود صانع الألعاب الذي يصنع الفارق.

هدف ثانٍ

وأجرى مارفيك أول تغيير بمشاركة عموري بعد غياب استمر ما يقرب من عام كامل بسبب الإصابة، بديلاً عن خليل إبراهيم، الذي ظهر بمستوى طيب خلال الفترة التي شارك فيها، ويعتبر مكسباً للأبيض خلال الفترة المقبلة، ومن هجمة مرتدة من نصف الملعب، تقدم علي مبخوت، ومر من أكثر من لاعب ماليزي، وسجل الهدف الثاني له وللأبيض بعد 75 دقيقة من زمن المباراة.

وأجرى مارفيك التغيير الثاني بمشاركة إسماعيل الحمادي بديلاً لعلي صالح، وماجد سرور بديلاً عن جاسم يعقوب، من أجل تعزيز أداء لاعبي خط الوسط، وتعزيز الشق الهجومي للأبيض، وكثف المنتخب الماليزي هجومه في الدقائق الأخيرة، ولكن استبسال خالد عيسى والدفاع أفسد أي محاولات ماليزية.

10 أكتوبر

اللقاء المقبل لمنتخبنا الوطني في التصفيات، سيكون 10 أكتوبر المقبل أمام إندونيسيا على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، وهو لقاء سيقام بدون حضور جماهيري.

مبخوت رجل المباراة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني الأول، رجل مباراة «الأبيض» ومستضيفه المنتخب الماليزي، أمس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واختير مبخوت، بعدما سجل هدفي فوز منتخبنا على ماليزيا 2-1، ليضع منتخبنا أول 3 نقاط في رصيده، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات، بفارق نقطة عن منتخب تايلاند، والذي تغلب على مستضيفه منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف نظيفة أمس أيضاً.

والجدير بالذكر، أن مبخوت بهدفيه الدوليين أمس، رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 51 هدفاً، ويقترب من تحقيق سجل تهديفي جديد يتجاوز به «الأسطورة» عدنان الطلياني، والذي يملك 53 هدفاً دولياً.

المشاركة الأولى لعموري بعد غياب

شهدت مباراة منتخبنا وماليزيا، أمس، مشاركة أولى للنجم العائد من الإصابة، عمر عبد الرحمن «عموري»، والذي دفع به مارفيك في الربع ساعة الأخيرة. ورغم أن «عموري» لم يظهر كثيراً في الدقائق التي شارك فيها، ولكنه بدا جاهز من الناحية البدنية، رغم غيابه الطويل عن الملاعب لقرابة العام، بعدما أجرى جراحة لعلاج الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

إندونيسيا تخسر من تايلاند

فاز منتخب تايلاند خارج ملعبه على إندونيسيا 3-0 أمس، على استاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل سوباتشوك ساراتشات (هدفان) في الدقيقتين 55 و72، وثيراثون بونماثان في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، أهداف الفوز لصالح المنتخب الإندونيسي.