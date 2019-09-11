«أفضل مدرب» بلا عمل

المصدر: دبي- العوضي النمر

المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر عميد المدربين في كرة الإمارات حيث عمل مع منتخباتها وأنديتها 30 سنة، والفائز بلقب أفضل مدرب في الموسم الماضي خلال حفل اتحاد الكرة للمتميزين، بعد أن صعد بنادي خورفكان لدوري المحترفين بعد طول غياب، هذا المدرب القدير صاحب الخلق المتميز والحريص على الجوانب التربوية للاعبين إلى جانب العمل الفني، بلا عمل خلال الموسم الكروي الحالي.

وتاريخ عبدالوهاب المهني، يحفل بالإنجازات حيث كانت بدايته مع كرة الإمارات من خلال منتخبي الشباب والناشئين، ثم انتقل للعمل في الأندية وخاض التجربة في 8 من فرق الإمارات، 3 مواسم مع الشباب (سابقاً) و7 مواسم مع بني ياس وموسم واحد مع الوحدة وموسمين مع أهلي الفجيرة وعجمان وموسم مع رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأخيراً خورفكان الذي أعاده إلى الأضواء مرة أخرى.