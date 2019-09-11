العدوة: 50 ثانية حسمت عودتي للظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

عبّر المغربي عصام العدوة عن سعادته بالعودة من جديد إلى كشوف الظفرة عقب توقيعه أمس على عقد مدته موسم واحد في خانة الأجنبي الرابع، كاشفاً لـ «البيان الرياضي» أن المفاوضات معه استغرقت أقل من دقيقة، ذاكراً أنها ربما تكون 50 ثانية فقط، مبيناً أنه لم تكن هنالك مفاوضات بالمعنى من جانب الإدارة معه، لأنه لا يوجد شخص يتم التفاوض معه ليعود إلى بيته.

وقال العدوة الذي سبق له الدفاع عن شعار الظفرة لموسمين عامي 2017 و 2018 وغادر بعدها أسوار النادي إلى البرتغال ومنها إلى الكويت الكويتي الذي تألق معه مؤخراً، إنه في قمة الروح المعنوية لأنه عاد إلى بيته، وأضاف: «لم أتردد كثيراً عندما عرضت إدارة الظفرة عليّ العودة من جديد، وافقت دون تردد ودون تفكير لأنها كانت رغبتي أيضاً، قضيت أياماً رائعة مع الظفرة ومن الجيد العمل على إعادتها من جديد».