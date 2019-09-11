البطائح يفوز على النصر وتعادل الحمرية وكلباء في كأس الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز فريق البطائح على النصر في كأس الاتحاد لكرة الصالات 3-1 مساء أول من أمس، بادر النصر بالتسجيل وحول البطائح تأخره إلى فوز 3-1، وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى تعادل الحمرية مع ضيفه اتحاد كلباء 1-1، ليتصدر الحمرية المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه البطائح 3 نقاط في المركز الثاني وخورفكان برصيد 3 نقاط أيضاً في المركز الثالث وكلباء رابعاً برصيد نقطة واحدة والنصر خامساً من دون رصيد.

وفي المجموعة الثانية يقف الظفرة حامل اللقب في الصدارة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثاني برصيد 3 نقاط ودبا الحصن ومليحة في المركزين الثالث والرابع من دون رصيد.