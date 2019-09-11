«سوبر» الخليج العربي.. صراع قبل الموقعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف مهاجم الشارقة ريكاردو غوميز، مباراة ناديه أمام خصمه شباب الأهلي في كأس سوبر الخليج العربي، والمقامة السبت المقبل على استاد آل مكتوم، بالمهمة، كونها مباراة بطولة، وشدد على ضرورة التحضير بشكل جيد، حتى يكون الفريق في كامل قوته وجاهزيته.

وقال اللاعب المنضم حديثاً لصفوف الملك: «علينا تجهيز أنفسنا بشكل جيد للمباراة، فهي لن تكون سهلة»، وأضاف: «لا أعرف منافسنا شباب الأهلي جيداً، وشاهدت لهم لقطات قليلة، لكنني أعرف أنهم فريق جيد، وسيكون هذا الأسبوع في تدريباتنا مخصصاً لهم، وسنعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم».

كما أكد غوميز عن سعادته بالوصول لشباك عجمان ثلاث مرات قبل مباراة السوبر، وقال: «أحب تسجيل الأهداف، وأعمل دائماً على الوصول للشباك، وفي بعض الأحيان لا أوفق. في مباراة عجمان، نجحت في تسجيل هاتريك، وأعتقد أنه دافع جيد لي قبل لقاء السوبر. أتمنى أن تكون بداية طيبة، وأواصل التسجيل في السوبر».

ومن جانبه، كشف السويسري ديفيد مارياني، القادم الجديد لصفوف شباب الأهلي، عن حماسه الكبير لخوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة، مبيناً أن المباراة التي تقام في استاد آل مكتوم، ستمثل البطولة الأولى التي ينافس عليها رفقة فريقه الجديد، ويتطلع للفوز بها.

وعن منافس شباب الأهلي في مباراة السوبر، أكد مارياني: «عرفت أن الشارقة فريق قوي، يجب أن نكون في أفضل حال، ونقدم كل ما نملك».