الحمرية يعود من معسكر مقدونيا

المصدر: الحمرية - البيان الرياضي

عاد فريق الحمرية لكرة القدم من معسكره التدريبي الخارجي الذي امتد ثلاثة أسابيع في مدينة اسكوبية المقدونية، تمهيداً لاستئناف مشاركته في كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، وكان في استقبال الفريق، أمس، في مطار دبي جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، يرافقه محمد راشد الشامسي، نائب الرئيس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأنهى الحمرية معسكره الذي أقيم استعداداً للاستحقاقات الكروية المقبلة، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري على تكثيف تدريبات الفريق، بجانب إقامة المباريات الودية التي تعزز من النواحي التكتيكية والخططية للاعبين.

وخاض الحمرية سلسلة من المباريات الودية خلال معسكره الخارجي، فاز فيها جميعاً مع نخبة من الفرق المقدونية.