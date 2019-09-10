كايو صاحب القلب الكبير

المصدر: العين- طلحة عبدالله

لم يكتف المهاجم البرازيلي كايو كانيدو، لاعب نادي العين، بإسعاد جمهوره داخل الملعب بتسجيله الأهداف وهز شباك الخصوم وقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، بل تعدى هذا الدور إلى خارج الملعب وهو يقابلهم بابتسامته العريضة ووجهه البشوش، ملبيا طلباتهم في التقاط الصور التذكارية حتى وهو في عجلة من أمره، وفي الصورة اللاعب صاحب القلب الكبير يقبل رأس أحد المشجعين من أصحاب الهمم ليدخل في قلبه البهجة والسعادة، وقد وجدت الصورة التي تم تداولها في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر تفاعلا واسعا وإشادة كبيرة من قبل الجماهير العيناوية وحظيت بمشاهدات عالية.