أمانة سائق أجرة تعيد حقيبة بيسمارك محترف خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

فقد محترف خورفكان البرازيلي بيسمارك الأمل في العثور على حقيبته الخاصة والتي تشتمل على أغراض شخصية ومبلغ مالي كبير بعد أن نساها "سهواً " وبالخطأ في إحدى سيارات الأجرة في إمارة دبي.

ولم تمض على الحادثة إلا سويعات معدودة لتأتيه البشرى من قبل شرطة دبي التي أعاد اليها سائق الأجرة الحقيبة المنسية في مشهد يدل على امانة سائقي الأجرة في إمارة دبي وبقية إمارات الدولة.

وتنفس بيسمارك الصعداء خصوصاً أن الحقيبة بها أوراق شخصية مهمة تخصه لو فقدت كانت ستكلفه الكثير، وليقوم محترف السامبا بتوجيه الشكر للسائق لأمانته ولشرطة دبي على اللفتة الكريمة وتعاملها بسرعة فائقة مع هذه الحادثة.

وكان خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم قد وجه الشكر نيابة عن النادي واللاعب للقيادة العامة لشرطة دبي لمساهمتها في إعادة الحقيبة، مشيراً إلى أن أمانة سائق الأجرة أسهمت في إرجاع الحقيبة التي يوجد بها مبلغ مالي.

وأشار غانم الى أن شرطة دبي وبقية القيادات الشرطية في الدولة تمثل أمن الإمارات وليس غريباً عليهم التعامل بحرفية مع مثل هذه الأمور.