مسفر: منتخبنا يعاني من غياب التنظيم والضعف الهجومي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد المدرّب المواطن عبد الله مسفر أن منتخبنا الوطني دخل بشكل سيء في المباراة وهو ما أظهر المنتخب الماليزي فريق قوي وجيّد والحال أن متواضع الإمكانات ويمكن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن لاعبينا غير جاهزين من الناحية الذهنية واستسهلوا المباراة وهو ما تؤكده لقطة الهدف المبكر، وأضاف مسفر: لقطة تسجيل الهدف تؤكد أن التركيز كان غائبا عن لاعبينا الذين تفاجئوا بطريقة لعب المنتخب الماليزي الذي نزل بثقله إلى الهجوم منذ صافرة البداية.

وكشف مسفر أن الأداء الهجومي للابيض جاء ضعيفا في الشوط الأول بسبب غياب المساندة من الأطراف وغياب الترابط بين الخطوط وهو ما أدى إلى جعل وسط ملعب منتخبنا مفتوح أمام الهجمات الماليزية.

وقال مسفر أن منتخبنا الوطني عانى أيضا من قلة خبرة عدد من اللاعبين، موضحا أن المنتخب الماليزي لم يحسن استغلال الفرص الكثيرة التي أتيحت له ومشددا على ضرورة تجاوز أخطاء الشوط الأول التي ارتكبها لاعبو الأبيض من خلال إعادة الانتشار و تقارب الخطوط الثلاثة لمنتخبنا، وأضاف: يحتاج الأبيض إلى عناصر أكثر خبرة على مستوى الدفاع والهجوم لمد يد المساعدة لعلي مبخوت ولاعب صاحب خبرة في وسط الملعب.

وصرح مسفر أن التمريرات الخاطئة للاعبي منتخبنا تسببت في اكثر من هجمة مرتدة على مرمانا ومكنت المنتخب الماليزي من الاستحواذ على مفاتيح اللعب ومنطقة وسط الملعب، ومؤكدا أن الأبيض عانى من عدة نقاط ضعف من أبرزها غياب الأداء الجماعي و ضعف الأداء الهجومي خاصة من لاعبي الأطراف، إضافة إلى غياب التنظيم الجيد فوق الملعب