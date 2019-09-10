الرميثي: سأكون أول المغادرين للوحدة إذا لم يحقق بطولة الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد أحمد الرميثي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن الفوز بلقب دوري الخليج العربي الموسم الحالي هدف رئيس للوحدة ويعد مقياس النجاح بالنسبة لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن تقييم عمل الفريق ومقياس نجاحه من عدمه الموسم الحالي، وفي حالة عدم تحقيق هذا الهدف سيكون أول المغادرين للنادي.

وقال الرميثي في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي الوحدة، اليوم، لتقديم الوافد الجديد الإسباني كارلوس لوبيز "كارليتوس":" نحن أمام تحد لأن هدفنا هو الحصول على بطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم ويعد مقياس ونجاح عملنا من عدمه خاصة وأننا مررنا بالكثير من التجارب في المواسم السابقة، ورغم أن هناك رضا عام عما وصلنا إليه من نضج لتدارك هذه الأخطاء التي أقصد بها أن البقاء سيكون للأصلح سواء للإدارة أو اللاعبين".

وأضاف:" لن يكون هناك تراخي فيما يتعلق بتقييمنا لأنفسنا وأهدافنا لأننا أصبحنا مطالبين بلقب الدوري الذي بات هو المعيار الحقيقي لنجاحنا وعملنا، وسأكون أول المغادرين للنادي إذا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف"، مشدداً على أن الإدارة ستحاسب الجهاز الفني واللاعبين مثلما سيتم محاسبتنا كإدارة.

وأشار إلى أن الوحدة لم ينقصه أي سبب للتتويج باللقب الموسم الماضي ولكن بعض الاسترخاء والهفوات في مرحلة معنية أضاعت اللقب، مؤكداً أن صفقة التعاقد مع كارليتوس هي الأخيرة خلال فترة الانتقالات الحالية وأنه سيكون آخر المنضمين للفريق، لافتاً إلى أنه كانت هناك مطالبات من الجماهير بالتعاقد مع لاعبين مواطنين من أندية أخرى ولكن تعاقدات الوحدة تتم وفقاً للأصول واحترام عقود اللاعبين مع أنديتهم.