البطائح يقدم لاعبي كرة الصالات الجدد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قدم نادي البطائح، لاعبيه الجدد المنضمين لفريق كرة قدم الصالات، وضمت القائمة، الأشقاء الثلاثة عبد الكريم ومنصور وصبري جميل، وسعود خلفان، وهلال عبد الله، وبدر إبراهيم وهنري ريس، ورد وبرونو، ولوكاينو دياس، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بحضور عبد العزيز المازمي مدير الفريق، وعدنان الهولي المدير الفني.

على جانب آخر، استهل فريق نادي الظفرة، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات، بفوز مهم على ضيفه فريق نادي مليحة بثلاثية نظيفة، ليتصدر الظفرة بطل النسخة الماضية، المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، وصيف النسخة الماضية، والذي عاد من المنطقة الشرقية بفوز غالٍ وثمين على مستضيفه دبا الحصن 3-1، سجل أهداف الفريق اللاعب البرازيلي لوكا، كما تألق زميله حسين مال الله في صناعة الأهداف، في حين جاء هدف دبا الحصن من نيران صديقة، عن طريق هاشم زراع لاعب شباب الأهلي.