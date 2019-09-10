إقبال جماهيري كبير على مباراة «السوبر»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تنال مباراة السوبر المرتقبة بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل الكأس، المقررة السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، اهتماماً جماهيرياً كبيراً من محبي الفريقين، رغبة في الاستمتاع بأداء فني متميز يليق باسمهما ومكانتهما، حيث زاد الإقبال على الحجز الإلكتروني خلال الساعات الماضية، وينتظر أن يزداد خلال الأيام المقبلة، في ظل العروض المتعددة والمحفزة التي تقدمها رابطة المحترفين.

أسعار مخفضة

حرصاً من رابطة المحترفين على تحقيق النجاح لهذه المباراة المهمة، فقد تم طرح تذاكر دخول المباراة بأسعار مخفضة، لجذب أكبر عدد من مشجعي الفريقين ومحبي الكرة، حيث تطرح تذاكر الدرجة الثالثة بـ 20 درهما، و30 درهما للدرجة الثانية المقابلة للمقصورة الرئيسة، و50 درهما للدرجة الأولى يمينا ويسارا، و200 درهم لكبار الشخصيات، وبدأ البيع الإلكتروني الخميس الماضي، وسيتم تكملة البيع من خلال أكشاك داخل نادي النصر يوم المباراة.

سحب

رصدت رابطة المحترفين العديد من الجوائز المغرية والقيمة، من أجل تحفيز الجماهير على التواجد في المدرجات، وإضفاء مزيد من الإثارة على مجريات المباراة، حيث سيتم تقديم سيارة أودي فاخرة، وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، وساعات وقسائم شراء وتذاكر طيران، وسيتم السحب على تلك الهدايا القيمة بين شوطي المباراة، وهي جهود تحسب لإدارة الرابطة التي تسعى لتواجد جماهيري يليق بقمة الكرة الإماراتية، كما قررت رابطة المحترفين تقديم عبوات مياه توزع على جماهير المباراة بالمجان، للتغلب على ظروف الطقس، كما تم الاتفاق بين الرابطة وإدارة نادي النصر على تخصيص أماكن في محيط النادي من أجل تقديم المأكولات والمشروبات بأسعار مخفضة لجماهير المباراة.

وسيتم إقامة العديد من الفاعليات الترفيهية للجماهير قبل انطلاقة المباراة وبين الشوطين، في مساع لأن يكون يوم المباراة مناسبة رياضية اجتماعية تجذب مختلف شرائح المجتمع، وسيتم الاهتمام بتلك الأنشطة من أجل ترسيخها لتقام خلال منافسات دوري الخليج العربي كذلك.

مشاركة أولى

يشارك نادي الشارقة في مسابقة كأس سوبر الخليج العربي لأول مرة في تاريخه، بعد أن حصد لقب دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019 بجدارة واستحقاق. أبناء المدرب الوطني عبد العزيز العنبري فازوا في 17 مباراة وتعادلوا في ثماني مباريات، بينما لم تفصلهم عن موسم دون هزيمة سوى خسارة واحدة جاءت أمام الوصل في الجولة 22 من مسابقة الدوري.

تميز

يعتبر نادي شباب الأهلي أكثر فرق دورينا مشاركة وفوزاً بكأس السوبر، حيث تعتبر هذه المشاركة هي السادسة لشباب الأهلي الذي فاز في أربع من مشاركاته الخمس الماضية في البطولة، متوجاً بألقاب مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و 2016-2017 بينما خسر كأس سوبر 2009-2010 أمام العين.

استعداد

من جانبه، أكد مدافع نادي الشارقة عبد الله غانم، أن فريقه في كامل استعداده الذهني لمباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام شباب الأهلي، قائلاً: سنكون في كامل استعدادنا الذهني والبدني للمباراة أنا وكل زملائي اللاعبين، المباراة صعبة ومنافسنا فريق متمرس وقوي، ويجب علينا العمل بجد حتى نتمكن من تحقيق الفوز.

بدوره، أوضح عبد الله النقبي نجم فريق شباب الأهلي، أن المباراة ليست بالسهلة، ولن نخيب ظن جمهورنا الذي يساندنا ويقف بجانبنا دوماً، مشيراً إلى أن التتويج بلقب السوبر دافع قوي للاعبين في بداية الموسم، وأنه من الجيد أن يبدأ الفريق موسمه بتحقيق لقب.