خميس الحمادي.. «ابن الوز عوام»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لفت خميس صالح الحمادي، اللاعب الشاب بفريق الكرة بنادي بني ياس الأنظار خلال 180 دقيقة شارك فيها بشعار ناديه في النسخة الحالية من كأس الخليج العربي، مؤكداً أنه يسير على خطى والده صالح إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني السابق مشرف «السماوي» حالياً.

وأثبت خميس الحمادي 21 عاما أنه «جوكر» في الفريق فرغم أنه يلعب في وسط الميدان إلا انه قدم مستوى متميزا في أول ظهور له مع الفريق الأول للسماوي بالموسم الحالي أمام الشارقة في الجولة الأولى من الكأس، من خلال مشاركته في الطرف الأيمن لمدة 90 دقيقة، ونال ثقة المدرب الألماني شايفر في المباراة الثانية أمام الوحدة، ولكن في خانة الظهير الأيسر، ولم يخيب الظن وقدم مستوى أكثر تميزا من خلال الثقة والسرعة واللعب القوي، فوضع قدمه على أول سلم النجومية.

وصفة الـ «جوكر» تميز بها والده صالح إسماعيل خلال فترة لعبه، عندما كان يلعب في الطرف المدافع عند الحاجة إليه في حين أن خانته الأساسية كانت الهجوم.

ويعد تألق خميس صالح إسماعيل الذي دافع عن قميص المنتخبات في المراحل العمرية، نتاج رحلة عمرها 15 عاما من الاجتهاد، وعشق كرة القدم وكانت البداية في المراحل السنية للسماوي عندما كان يحرص على المشاركة في التدريبات قاطعا مسافة 150 كيلومتراً من منطقة الظفرة إلى بني ياس ليحقق حلمه الكروي ويؤكد أن «ابن الوز عوام».