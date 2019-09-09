الوحدة يتعاقد رسمياً مع الإسباني كارليتوس

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع الإسباني كارلوس لوبيز الشهير بكارليتوس (29 عام) قادماً من ليغيا وارسو البولندي دون الإعلان عن قيمة ومدة التعاقد، ليكمل اللاعب الرباعي الأجنبي في قائمة العنابي للموسم الحالي وبديلاً للبرازيلي ليوناردو داس وزا الذي رحل إلى شباب الأهلي.

ويعقد نادي الوحدة مؤتمراً صحافياً في الساعة الواحدة ظهر غد الثلاثاء بمقر النادي بإستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي للإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وكان كارليتوس قد اجتاز الفحوصات الطبية التي أجراها صباح اليوم بنجاح قبل أن يوقع على عقود انضمامه رسمياً لـ "أصحاب السعادة".