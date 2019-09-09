مارفيك يستبعد ثنائي الأبيض حمدان وشاكر

استبعد الهولندي مارفيك مدرب منتخب الإمارات الثنائي حمدان الكمالي لاعب الوحدة ومحمد شاكر لاعب العين من قائمة الأبيض التى سيخوض أفرادها مباراة ماليزيا في كوالالمبور مساء غدا في أولي منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 .

ويأتي الاستبعاد بسبب الالتزام بقائمة تسجيل اللاعبين للمباراة وعددهم 23 لاعبا.

من جهة أخرى وصل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة والمحاسب هشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات إلي ماليزيا لحضور المباراة وشهدا المران الأخير الذي أقيم الليلة والتقيا اللاعبين لحثهم على الظهور المشرف سعيا للخروج بنتيجة ايجابية.