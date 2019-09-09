ايقاف لاعب النصر مهند خميس مباراة وتغريمه 50 ألف درهم

المصدر: دبي - العوضي النمر

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، لاعب النصر مهند خميس بالإيقاف مباراة واحدة خلاف عقوبة الطردالتى تعرض لها في المباراة وتغريمه 50 الف درهم.

وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس لجنة الانضباط إن العقوبة التى تعرض لها اللاعب جاءت بناء على تقرير مقدم من حكم مباراة فريق النصر أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة لكأس الخليج العربي حيث شهدت الدقيقة 24 من زمن المباراة طرد اللاعب مهند خميس إثر قيامه بالاعتداء على اللاعب فيدريكو كارتابيا وسط الملعب بدون كرة انتهت بحصوله على البطاقة الحمراء