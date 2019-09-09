ليما: نسعى لمعالجة الأخطاء قبل انطلاق الدوري

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد البرازيلي فابيو دي ليما نجم نادي الوصل، أن الخسارة من الفجيرة خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لكأس الخليج العربي جاءت سلبية، لكنها في الوقت ذاته فرصة لتدارك الأخطاء التي حدثت خلال اللقاء.

واعترف فابيو دي ليما، بأن الفريق أضاع العديد من الفرص المحققة، معترفاً بوجود أخطاء يجب على كافة أفراد الفريق معالجتها قبل بداية منافسات دوري الخليج العربي، كما أوضح المحترف البرازيلي، أن فريق الفجيرة قدم أداء مميزاً فاستحق الفوز.

وعن الاستعدادات لبطولة دوري الخليج العربي، قال نجم نادي الوصل: أعمل بشكل جاد مع الفريق لأكون بكامل الجاهزية عند بداية المنافسة، خاصة أن مباراتنا الأولى ستكون ديربي مع النصر قبل أن نلتقي مع العين في المرحلة الثانية من عمر الدوري، مضيفاً بأنه لا يؤمن بسوء حظ الفريق خاصة أن القرعة وضعت فريقه في مواجهة فريقين من العيار الثقيل في أول جولتين، مؤكداً أن الفرص ستكون متساوية بين الجميع، خاصة أنها في بداية الموسم. وعن اللاعبين الجدد المنضمين إلى صفوف الإمبراطور، أكد ليما أن التأقلم هو الجو السائد في الفريق، مشيداً بزملائه الجدد أصحاب المستوى القوي والذين سيكون لهم بصمتهم الخاصة مع الفريق في كافة منافسات الموسم المقبل.