ليما: نسعى لمعالجة الأخطاء قبل بداية الدوري

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد نجم نادي الوصل البرازيلي فابيو دي ليما أن الخسارة من الفجيرة خلال اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الأسبوع الثالث لكأس الخليج العربي كانت سلبية ولكنها في الوقت ذاته فرصة لتدارك الأخطاء التي وقعت خلال اللقاء.

واعترف ليما بأنهم فاتوا عدد من الفرص المحققة وكانت هناك أخطاء، لذا يجب علينا معالجة الأخطاء قبل بداية دوري الخليج العربي .

وأضاف ليما بأن الفجيرة قدموا أداء مميزا لذلك استحقوا الفوز .

وعن الاستعدادات للدوري ، قال ليما بأنه يعمل بشكل جاد مع الفريق ليكون بكامل جاهزية عند بداية الدوري ، خاصة أن مباراتهم الأولى ستكون مع النصر ثم العين ، مضيفا بأنه لا يؤمن بأن حظ الفريق سيء بأن تكون أولى مبارياتهم مع هذان الفريقان ، بل الفرص سوف تكون متساوية ، خاصة أننا في بداية الموسم .

وعن الاعبين الجدد في الامبراطور ، أكد ليما بأن التأقلم هو الجو السائد في الفريق ، مشيدا اللاعبين الجدد الذين سيكون لهم بصمتهم الخاصة في الدوري .