سعيد الكعبي: قناة العين مشروع إعلامي كبير والزعيم سينافس على جميع البطولات

المصدر: العين – طلحة عبدالله

توقع علي سعيد الكعبي، المعلق الرياضي الشهير أن يكون العين أحد أقوى المنافسين على جميع البطولات هذا الموسم بما في ذلك البطولة الآسيوية.

وقال في تصريحات خص بها (البيان الرياضي) على هامش توقيع اتفاقية الشراكة بين العين والعبدول ميديا لإطلاق قناة العين، أن جميع الأسماء التي تعاقد معها العين هذه الموسم لها حضورها القوى وتملك الإمكانات والمقدرات التي ستجعلها قادرة على تقديم الخدمات الفنية المأمولة لمساعدة الفريق البنفسجي في تحقيق تطلعاته، موضحا أن المهاجم التوغولى لابا كودجو، ترك بصمته القوية في البطولة الأفريقية مع ناديه السابق نهضة بركان المغربي، في حين حصل الجزائري عبد الرحمن مزيان، على لقب أفضل لاعب بدوري بلاده الموسم الماضي، وبالطبع فالجميع يعرف البرازيلي كايو كانيدو، بعد ظهوره اللافت مع نادي الوصل خلال الفترة الماضية، وجميع اللاعبين الذين استقدمهم العين هذا الموسم سيكون لهم شأنهم فالتعاقدات كانت مدروسة ووفق رؤى فنية متكاملة وحسب احتياجات الفريق بما سيجعله منافسا قويا ومرشحا لاعتلاء منصات التتويج.

ووصف الكعبي إطلاق قناة العين التلفزيونية بالمشروع الإعلامي الكبير والأول من نوعه في الدولة، لافتا إلى أن القنوات الخاصة بالأندية والمدن والتي تركت انطباع في المنطقة قليلة.

وقال : في ظل وجود سهيل العبدول، كشخصية متمرسة في العمل الإعلامي التلفزيوني فنحن ننتظر بصماته في الفترة المقبلة، والعين مدينة مترامية الأطراف ولذلك هي تستحق قناة متنوعة تجمع ما بين الرياضة والسياحة والمعالم البارزة، ومن أهداف القناة هو اكتشاف المواهب في التقديم والتعليق الرياضي وكل التخصصات.

وعما اذا كان سيتواجد في قناة العين كموظف وكادر من كوادرها قال: أنا حاليا موظف في قناة أبوظبي الرياضية ولكن العين بيتي وبداياتي ولن أبخل عليه بما تيسر لي من خبرات وأفكار.