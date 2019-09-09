بن غليطة وأعضاء اتحاد الكرة يصلون إلى كوالالمبور اليوم

ينتظر أن يصل اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما يشمل الوفد عدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحضور التدريب الأخير مساء اليوم وحضور مباراة المنتخب الوطني وماليزيا غداً، ويقام المؤتمر الصحفي للجهازين الفنيين اليوم في ملعب بوكيت جليل الوطني بكوالالمبور التي تشهد هطول الأمطار كثيف، بينما الرطوبة تكون أقل من معدلاتها، ما يعني أن الأجواء ستكون مناسبة في المباراة، ولا تزال المفاوضات جارية لمحاولة شراء حقوق نقل المباراة على قنواتنا الرياضية، رغم أن التلفزيون الماليزي اشترى الحقوق وستبث على القنوات الفضائية الماليزية.

واهتم الاتحاد الماليزي لكرة القدم بتوفير كافة سبل الراحة لبعثة منتخبنا الوطني، ويحرص طاقم مكلف من قبل الاتحاد هنا على التنسيق والتعاون في كل ما يخص معسكر منتخبنا، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين اتحادي الكرة في البلدين، ويعقد اليوم الاجتماع الفني عقب المؤتمرات الصحافية، وسيلعب منتخبنا بأحد اللونين، إما الأبيض أو الأخضر، بينما يتوقع أن يلعب المنتخب الماليزي باللون الأصفر، ويعد اليوم إجازة رسمية في ماليزيا، للاحتفاء باليوم الوطني. كوالالمبور - البيان الرياضي