راشد بن عبود: إلغاء معسكر دبا ليس لأسباب مالية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

نفى راشد بن عبود المدير التنفيذي بنادي دبا الفجيرة، أن يكون رفض ناديه لإقامة المعسكر الخارجي جاء لأسباب مالية، مشيراً إلى أن إدارة النادي وبعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الخديم، جاء القرار بعدم إقامة المعسكر الخارجي والاكتفاء بتجمع داخلي قبيل انطلاقة دوري الدرجة الأولى بعشرة أيام، لافتاً إلى أنه لا فائدة من إقامة معسكر خارجي في شهر أغسطس أو سبتمبر والمسابقة تنطلق في 8 نوفمبر، منوهاً بعدم استفادة اللاعبين من فترة الإعداد الخارجي لتباعد التوقيت ما بين المعسكر والدوري، موضحاً أن اللاعبين تفهموا الظروف وانتظموا في التدريبات منذ منتصف يوليو الماضي تأهباً لمباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة التي تنطلق 27 الجاري، حيث أوقعت القرعة فريق دبا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من: العروبة، والتعاون، مصفوت، دبا الحصن، الذيد.

وفيما يتعلق بملعب فريق دبا، أشار إلى أن العمل في الملعب الجديد بدأ بالفعل، لكن الفريق سيخوض مبارياته في الكأس والدوري على ملعب دبا القديم، والذي أجريت عليه بعض التحسينات، يذكر أن العديد من أندية دوري الهواة توجهت لإقامة معسكراتها الخارجية، حيث يتواجد حالياً مسافي في مصر وكان الذيد ودبا الحصن قد عسكرا أيضاً في مصر، في حين توجه فريقا الحمرية والبطائح إلى مقدونيا، ولم يحدد العروبة وجهته حتى الآن.