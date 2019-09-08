لا أشواط إضافية في كأس السوبر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين لكرة القدم اليوم "الأحد"، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، والتي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق الشارقة الأبيض كاملا، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية.

الترتيبات اللوجيستية

ترأس الاجتماع، وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي الشارقة وشباب الأهلي، شرطة دبي، شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، والأمور الفنية، التنظيمية والإعلامية، وسيكون فريق الشارقة على يسار المنصة، بصفته بطل دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 208-2019، وفريق شباب الأهلي على يمين المنصة، بصفته بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة يوم الجمعة المقبل، ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، وتبدأ الحصة التدريبية للشارقة في السابعة مساءً، ويليه تدريب فريق شباب الأهلي في الثامنة والربع مساءً، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً، باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام.

المؤتمر الصحافي

أما المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، فسيقام في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب المباراة مساء الجمعة المقبل، حيث يبدأ المؤتمر الخاص بنادي شباب الأهلي في الرابعة والنصف عصراً، ويليه المؤتمر الصحافي للشارقة في الخامسة مساءً، ويحضره المدير الفني لكل من الفريقين، ولاعب أساسي.

كما تقرر خلال الاجتماع، تحديد بوابات الجماهير، والتي ستكون مفتوحة قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وستدخل جماهير الشارقة من البوابة 4 بالنسبة للدرجة الأولى، و10 و11 للدرجة الثانية، و6 و9 للدرجة الثالثة، وبالنسبة لجماهير شباب الأهلي، سيكون الدخول للدرجة الأولى من البوابة 20، وللدرجة الثانية من البوابتين 13 و14، وللدرجة الثالثة من البوابتين 15 و18.

تذاكر وجوائز

فيما بدأت رابطة المحترفين الإماراتية، بيع تذاكر المباراة إلكترونيا منذ الخميس الماضي، وبإمكان الجماهير حجز المقاعد عبر الموقع الرسمي للرابطة، كما يمكن للجماهير شراء التذاكر يوم المباراة في الأكشاك المخصصة داخل استاد آل مكتوم بنادي النصر بداية من السادسة مساء، علما أن أسعار التذاكر، 20 درهماً لتذاكر الدرجة الثالثة خلف المرمى، 30 درهما للدرجة الثانية مقابل المنصة، 50 درهم للدرجة الأولى، ثم 200 درهم لفئة كبار الشخصيات.

وستكون الجماهير الحاضرة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، على موعد مع مجموعة من الفعاليات الشيقة، وتشمل عروضا قبل انطلاق المباراة وبين الشوطين، والعديد من المسابقات، وسحوبات على التذاكر لفرصة الفوز بجوائز قيمة تشمل أجهزة إلكترونية، هواتف ذكية، ساعات، قسائم تذاكر طيران، ثم الجائزة الكبرى عبارة عن سحب على سيارة أودي A3.

وحرصاً منها على توفير الخدمات للجماهير، ستوفر رابطة المحترفين مناطق متنوعة لبيع المأكولات والمشروبات حول محيط الاستاد، بالإضافة إلى توزيع الماء مجاناً على الجماهير الحاضرة للمباراة.