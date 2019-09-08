عبد الغفار: رفعنا التوصيات إلى الجهات المختصة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أنهم منذ صدور التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بخصوص تقييم الإجراءات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت والملاعب الرياضية المختلفة في الدولة، قاموا بالتعاون مع وزارة الداخلية بجولات تفقدية لكافة ملاعب الدولة، للوقوف على مدى تطبيق الأندية لمعايير الأمن والسلامة، بهدف الحفاظ على أرواح الرياضيين وسلامتهم.

وكشف سعيد عبد الغفار حسين في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، بأنه تم رفع التوصيات للإجراءات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت والملاعب الرياضية المختلفة في الدولة للجهات المختصة في أواخر شهر مايو الماضي.

وتطرق الأمين العام إلى الخطوات التي قامت بها الهيئة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية، لتفقد المنشآت وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بها، من أجل مواجهة كافة التحديات. وأشاد عبد الغفار بدور الفرق التي عملت بكل همة ودقة، كل وفق اختصاصه، سواء في الجوانب الأمنية أو الجوانب الرياضية أو سلامة المنشآت، مؤكداً أن الدور كان تكاملياً في إعداد التقرير ووضع التوصيات وبمشاركة مستشارين وخبراء وقانونيين من أهل الاختصاص.

وأضاف سعيد عبد الغفار، بأن الملاعب التي استضافت كأس العالم للأندية العام الماضي، وكأس آسيا بداية العام الحالي، كانت مطابقة للمستويات والمعايير العالمية، ولا توجد ملاحظات تذكر فيها، وهذا يؤكد أن الإمارات تزخر بمنشآت رياضية عالمية المعايير والمواصفات، عدا عدد بسيط من الملاعب الصغيرة أو ملاعب الإحماء الجانبية خاصة في المناطق الشمالية التي تحتاج إلى إعادة نظر لمواكبة معايير السلامة.

وتوجه سعيد عبد الغفار بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية لتجاوبها وتعاونها مع الهيئة في زيارة المنشآت وتقييم معايير الأمن والسلامة فيها والمساهمة الفاعلة في إعداد التقارير المطلوبة، وكذلك وزارة البنية التحتية والتطوير وكافة الجهات الرياضية، ما يعكس حرصها على سلامة الرياضيين وجميع مرتادي المنشآت الرياضية في الدولة.