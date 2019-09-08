طوارئ في معسكر المنتخب استعداداً لموقعة ماليزيا

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، حالة الطوارئ في تدريبات المنتخب استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ماليزيا المقررة الثلاثاء المقبل باستاد بوكيت جليل في العاصمة كوالالمبور في أولى مواجهات منتخبنا بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ويؤدي لاعبونا التدريب الأساسي غداً باستاد بوكيت جليل بمشاركة 25 لاعباً، وسط معنويات عالية، وكان المنتخب تدرب خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي باستاد شاه علم.

وعقد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة مشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب اجتماعاً مع اللاعبين تم خلاله التأكيد على ضرورة زيادة التركيز وعدم الاستهانة بالمنتخب الماليزي، فيما قام الجهاز الفني بعقد محاضرات فيديو للاعبين حول الجوانب الفنية للمنتخب الماليزي وأسلوب لعبه في مباراة إندونيسيا الماضية، بالإضافة إلى جلسات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب.

من ناحية أخرى يغادر مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وهشام الزرعوني رئيس لجنتي المسابقات والمالية بالاتحاد إلى كوالالمبور اليوم لحضور مباراة منتخبنا وماليزيا ودعم اللاعبين في بداية مشوار التصفيات المزدوجة.

طرح التذاكر

وبدأ الاتحاد الماليزي لكرة القدم طرح تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقعه الرسمي، ومن المنتظر أن تتوافد الجماهير الماليزية لحضور المباراة بكثافة، خاصة بعد فوز منتخب بلادهم على إندونيسيا في جاكرتا في بداية التصفيات، وتبلغ سعة مدرجات الملعب 87 ألف مشجع.

اجتماع

ويُعقد غداً باستاد بوكيت جليل الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي ومراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم تسليم القائمة النهائية لكل منتخب وتضم 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة، ويعقب الاجتماع إقامة المؤتمرات الصحافية للمدربين في قاعة المؤتمرات بالاستاد للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.

طاقم ياباني

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم تحكيم دولي ياباني لإدارة مباراة منتخبنا وماليزيا بقيادة هيرويوكي كيمورا ويعاونه أوشي شينجي، ونيشا هاشي وتوجو مينيرو، حكماً رابعاً، وليو تيجون من الصين مقيّماً للحكام، وجانغ هوكوانغ مراقباً للمباراة.