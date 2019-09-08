«الأبيض» وصيف الخليج ضمن قائمة الأغلى

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

حل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في وصافة المنتخبات الخليجية كثاني منتخب من ناحية القيمة السوقية بقيمة بلغت101.341 مليون درهم أي ما يعادل 25.45 مليون يورو، طبقاً للتصنيف الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» الذي وضع منتخبنا في المركز الثاني بعد شقيقه الأخضر السعودي الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية بلغت 31.68 مليون يورو ما يعادل 125.789 مليون درهم، واعتلى محمد العويس حارس المرمى ولاعب الأهلي السعودي قائمة اللاعبين الأغلى في المنتخب السعودي بقيمة بلغت 2.5 مليون يورو ما يعادل 8,295 ملايين درهم.

وتصدر علي مبخوت مهاجم الجزيرة قائمة اللاعبين الأغلى في منتخبنا الوطني بقيمة بلغت 4 ملايين يورو ما يعادل 16.185 مليون درهم، بينما تقاسم عمر عبد الرحمن «عموري» وأحمد خليل مهاجم شباب الأهلي المركز الثاني بقيمة بلغت 2 مليون يورو ما يعادل 8.92 ملايين درهم.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الثالث بقيمة بلغت 4.80 ملايين يورو ما يعادل 16.509 مليون درهم، تلاه المنتخب الكويتي في المركز الرابع بقيمة بلغت 4.15 ملايين يورو ما يعادل 16.246 مليون درهم، بينما حل المنتخب العماني خامساً بقيمة 1.28 مليون يورو ما يعادل 4.159 ملايين درهم، وتذيل المنتخب اليمني القائمة بقيمة 235 ألف يورو، ما يعادل 1.115 مليون درهم.

صدارة

وتصدر المنتخب المصري قائمة المنتخبات العربية الأغلى بعد أن بلغت القيمة السوقية لمنتخب الفراعنة، 194.20 مليون يورو ما يعادل 784.993 مليون درهم، وساهم في ارتفاع قيمة المنتخب المصري وجود النجم محمد صلاح محترف نادي ليفربول الإنجليزي الذي قدر الموقع قيمته السوقية بـ150 مليون يورو ما يعادل 609.695 ملايين درهم.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 190.35 مليون يورو، ما يعادل 768.949 مليون درهم، حيث يضم بين صفوفه عدداً من النجوم الدوليين أمثال المتألق رياض محرز الذي قدر الموقع قيمته السوقية بمبلغ 60 مليون يورو ما يعادل 242.781 مليون درهم، ويوسف عطال 20 مليون يورو ما يعادل 80.927 مليون درهم، وعيسى ماندي بقيمة 16 مليون يورو ما يعادل 64.741 مليون درهم.

الثالث

وحل المنتخب المغربي في المركز الثالث عربياً بقيمة بلغت 118.43 مليون يورو ما يعادل 477.644 مليون درهم، ووضع التصنيف حكيم زياش مهاجم نادي أياكس أمستردام الهولندي على قائمة اللاعبين الأغلى في الدوري المغربي بقيمة بلغت 40 ملايين يورو ما يعادل 161.854 مليون درهم، بينما جاء المنتخب التونسي رابعاً بقيمة سوقية بلغت 55.25 مليون يورو ما يعادل 222.650 مليون درهم، والمنتخب اللبناني خامساً بقيمة 4.85 ملايين يورو ما يعادل 16.529 مليون درهم، والأردني سادساً بقيمة 2.63 مليون يورو ما يعادل 8.347 ملايين درهم، والسوداني سابعاً بقيمة 250 ألف يورو ما يعادل مليوناً و115 ألف درهم.