65 % يرشّحون شباب الأهلي لنيل لقب كأس السوبر

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

رشح 65% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «البيان»، الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، فريق شباب الأهلي لنيل لقب كأس سوبر الخليج العربي في اللقاء الذي يجمع شباب الأهلي والشارقة 14 الجاري ، في حين رشح 35% الشارقة لنيل اللقب.

وناقشت صحيفة «البيان» الموضوع عبر حساباتها الثلاثة على الإنترنت، من خلال طرح سؤال محدد مفاده «من ترشح لنيل لقب كأس سوبر الخليج العربي؟».

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 67% من نسبة المصوّتين عبر موقع «البيان الإلكتروني»، توقعوا تحليق شباب الأهلي بكأس السوبر، في مقابل 33% توقعوا فوز الشارقة، بينما رشح 71% في «تويتر»، شباب الأهلي للتتويج بالكأس ، في مقابل 29% يرون فريق الشارقة القادر على حسم اللقب ، فيما توقع 56% عبر «فيسبوك» نيل شباب الأهلي اللقب، في مقابل 44% رشحوا الشارقة.

أداء قوي

وتوقع فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا ونادي الوصل السابق نجاح شباب الأهلي في حسم لقب كأس السوبر ، لكونه الأكثر جاهزية، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» قدموا مردوداً طيباً في جولات كأس الخليج العربي ، وظهروا في حالة من التنظيم والأداء القوي ويتميز الفريق باللاعبين المميزين، يمتلك مدرباً مهارياً صاحب بصمة قوية مع فرقنا .

وقال: الكثير من الفرق استعدت بشكل جيد منها العين والجزيرة والوصل والنصر، كما أن الفرق التي عانت من الضعف في الموسم الماضي عالجت أخطاءها وأصبحت أكثر قوة.

تجانس

وعن عدم ترشيحه لفريق الشارقة لنيل اللقب، قال : انطلاقة الشارقة غير مقنعة، ويحتاج الفريق للمزيد من التجانس لوجود لاعبين جدد.