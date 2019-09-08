عموري فرنسي في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

في أول ظهور له بقميص العين قدم اللاعب الفرنسي إدريس مزاوياني، «19 عاماً» نفسه بصورة متميزة عندما دفع به المدرب الكرواتي إيكو بديلاً للصربي أندريا في الدقيقة 70 من مباراة الفريق أمام الجزيرة، بكأس الخليج العربي، حيث صنع مزاوياني الهدف الثالث الذي سجله جمال معروف، وقبلها قدم تمريرتين ساحرتين لم يستثمرهما مهاجمو الفريق.

ويتميز اللاعب الشاب الذي يلعب بالقدم اليسرى بلمساته الرائعة وتمريراته الساحرة، ما أثار إعجاب جماهير العين التي تداولت مقاطع فيديو للاعب خلال المباراة وتوقعوا له مستقبلاً باهراً مع «الزعيم» ليكون بديلاً مثالياً لـ «عموري» صانع ألعاب العين السابق.