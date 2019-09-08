النصر والصدارة لشباب الأهلي

المصدر: متابعة: ياسر قاسم- عدنان الغربي- محمد صادق

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على النصر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس في إطار مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، منتزعاً صدارة المجموعة بـ7 نقاط، فيما تجمّد رصيد «العميد» عند 4 نقاط، سجل الهدفين محمد جمعة «بيليه» في الدقيقتين 38 و63 وعانى النصر لطرد لاعبه مهند خميس منذ الدقيقة 24 على خلفية اعتدائه على الأرجنتيني كارتابيا.

من جهة أخرى كشف مصدر قريب من فريق النصر أن مهند خميس تعرض لفقدان مؤقت للذاكرة وتم نقله لمستشفى راشد للخضوع لفحوص دقيقة على الرأس وحالته الصحية تتحسّن.

وفي المجموعة القانية حافظ الوحدة على صدارة المجموعة رغم تعادله مع بني ياس 1- 1 باستاد آل نهيان، سجل لـ «العنابي» يحيى الغساني من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وتعادل لـ «السماوي» الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة عودة هداف الوحدة تيغالي بعد شفائه من الإصابة وشارك في النصف ساعة الأخيرة من المباراة. ورفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مقترباً خطوة من حجز إحدى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، فيما رفع بني ياس رصيده إلى 4 نقاط.

وفاز الشارقة على عجمان 5 - 0 باستاد راشد بن سعيد بالمجموعة نفسها، بفضل تألق الثلاثي البرازيلي ريكاردو غوميز وريان منديز وايغور الذين أنعشوا آمال الفريق في البطولة، وسجل غوميز«هاتريك» في الدقائق 35 و61 و75، كما سجل كل من مواطنيه منديز«ق 23» وإيغور «ق 55»، وبالفوز وضع الشارقة أول 3 نقاط في رصيده، وتجمّد عجمان عند نقطتين.