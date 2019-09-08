شركات صيانة لمتابعة الأمن والسلامة في الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد عبد الباسط الحمادي المشرف العام على أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم، أن النادي حريص على إجراء متابعة دورية لمعايير الأمن والسلامة في ملاعب الأكاديمية حفاظاً على حياة اللاعبين، مشيراً إلى أن النادي مرتبط بعقود مع شركات صيانة تتولى مهمة إجراء الصيانة الدورية للملاعب فيما يتعلق بالأمن والسلامة.

وقال: «النادي وبناء على توجيهات ومتابعة مستمرة من الإدارة العليا حرص على تطوير معايير الأمن والسلامة في ملاعب الأكاديمية، خاصة فيما يتعلق بتغطية أعمدة الإنارة القريبة من الملاعب التي قد تشكل خطورة على اللاعبين، ويعد النادي تقريراً كاملاً بصفة سنوية عما تتطلبه الملاعب من تحديث وتطوير».

وأضاف: «هناك زيارات بين الحين والآخر من الجهات المعنية لمتابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة، ولكننا لا ننتظر هذه الزيارات، وإنما هناك متابعة مستمرة لهذا الأمر، وإذا وجدنا أية ملاحظات لا نتأخر في تعديلها».

وأشار إلى أنه تم تحديث وتطوير معايير الأمن والسلامة في الملاعب في ظل العقود مع شركات الصيانة رغم أنه كان هناك تأخير من بعض الشركات المتعاقدين معها، إلا أنه تم تعديلها وتحديث الواقيات التي يتم تركيبها على أعمدة الإنارة بمواد أسفنجية قوية لحماية اللاعبين، مستخدمين نفس المواد التي تتضمن أعلى درجات الأمان كاملة.

وشدد الحمادي على أهمية إجراء متابعة دورية والتأكد من أمن وسلامة الملاعب، خاصة في ملاعب الأكاديميات، كونها تضم عدداً هائلاً من البراعم والناشئين والشباب، ولتفادي أية حوادث مستقبلاً.