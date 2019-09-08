رابطة المحترفين: لا يمكن اللعب دون التحقق من المعايير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشار وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، إلى توافر معايير الأمن والسلامة في الملاعب، معتبراً أنها إحدى أولويات الرابطة، وقال الحوسني: «بكل تأكيد لا يمكن إقامة أي مباراة في ملعب يفتقر لهذه المعايير، لذلك خصصت رابطة المحترفين الإماراتية لائحة كاملة للأمن والسلامة في الملاعب، حددت فيها الاشتراطات والمعايير اللازم توفرها في الاستادات».

ترخيص

وأضاف الحوسني: «نذكر هنا على سبيل المثال من الاشتراطات: ترخيص المنشأة من الجهات المختصة، تعيين مسؤول أمن للنادي مرخص من قبل الجهات المكلفة بإصدار التراخيص تماشياً مع المادتين 15 و16 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8، وكذلك متطلبات تراخيص الأندية الإماراتية التابعة للرابطة، ويكون مسؤولاً عن الأمن والسلامة في المنشأة، ومكلفاً بإعداد الخطة الأمنية لكل مباراة بعد التنسيق مع مراقب الشرطة المكلف من السلطة المختصة، وتتضمن الخطة الأمنية مخططاً لموقع الاستاد يوضح كافة مخارج الطوارئ وبوابات دخول وخروج الجماهير، والنسبة المخصصة لجماهير الفريق الضيف، والمرافق الحيوية مثل أماكن بيع المأكولات والمشروبات، وأكشاك التذاكر، وعيادة الجماهير، والمواقف، ومتابعة مسؤوليات واختصاصات شركة الأمن الخاصة، وإعداد عناصر شركة الأمن الخاصة ومنظمي الفعاليات وخطة التوزيع الخاصة بهم، وأرقام البوابات المخصصة للجماهير، وقواعد الملعب، وخطة الطوارئ والإخلاء، كذلك من مسؤولياته التواصل مع المشجعين، والتعاون مع مراقب الشرطة وغيرها من المهام المنصوص عليها في دليل الأمن والسلامة».

تعاون

وأضاف الحوسني: «كما يتطرق الدليل إلى العلاقة مع المشجعين، والتعاون مع السلطات العامة، وشركات الأمن الخاصة، وفريق تنسيق الحالات الطارئة، والخدمات الطبية للجماهير، ثم قسم كامل لسلامة الفريقين ومسؤولي المباراة، وآلية وإجراءات دخول الاستاد مفصلة أيضاً في دليل الأمن والسلامة، وتشمل فحص وتأمين الاستاد، ودخول المشجعين وتوعيتهم، ومناطق تواجد عناصر الأمن ومنظمي الفعاليات، والأدوات التشجيعية، وقائمة المواد الممنوعة والتي تعتمدها الشرطة، ويتم تعميمها على الأندية وتضمن دخول المواد الآمنة فقط».

وأكد المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، أن دليل الأمن والسلامة متاح على الموقع الرسمي للرابطة ضمن لوائح المسابقات، بحيث يستطيع سواء العامل في النادي أو الأمن أو المشجع الاطلاع على ما جاء فيه، قائلاً: «نعمل بشكل سنوي على تحديثه ليتماشى مع القوانين الدولية الخاصة بالملاعب».