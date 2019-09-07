شباب الأهلي يهزم النصر بثنائية "بيليه"

المصدر: دبي-عدنان الغربي، تصوير: سالم خميس

حقق شباب الأهلي فوزا مهما على النصر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، ليينزع بذلك "فرسان دبي" صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، فيما تجمد رصيد العميد في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل بواسطة لاعبه المتألق محمد جمعة "بيليه" في الدقيقة 38 وكان قريبا من إضافة هدف ثان من تسديدة للأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الأخيرة.

وواصل شباب الأهلي فرض سيطرته على أحداث المباراة وتمكن "بيليه" من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 63، في المقابل لم يقدم النصر الأداء المطلوب وعانى كثيرا بسبب طرد لاعبه مهند خميس منذ الدقيقة 24 على خلفية اعتدائه على الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا.