نقل لاعب النصر مهند خميس إلى مستشفى راشد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نقل لاعب النصر مهند خميس الى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية إضافية للاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ بعدما غادر مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في الدقيقة 24 بسبب طرده من الحكم على إثر احتكاك بينه وبين اللاعب فيدريكو كارتابيا وسط الملعب انتهى باعتدائه على الأخير.

وأشار مصدر قريب من الفريق إلى أن مهنّد خميس أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة، حيث لم يتعرف على أحد في غرفة تبديل الملابس قبل أن تبدأ حالته الصحية في التحسّن.