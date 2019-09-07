التعادل يسيطر على مواجهة الوحدة وبني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعادل الوحدة وضيفه بني ياس بهدف لكل منهما اليوم على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

وحافظ الوحدة على صدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما واصل بني ياس ملاحقته للعنابي بعد أن وصل للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة.

تقدم الوحدة بهدف قبل نهاية الشوط الأول عن طريق يحيى الغساني من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد تعرض المهاجم الشاب عبد الله أنور للعرقلة داخل المنطقة من جانب مدافع السماوي عيسى العتيبة.

وعادل الإسباني بيدرو كوندي هداف بني ياس النتيجة لفريقه مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49.

قدم الفريقان أداء متوسطاً في ظل تأثر اللاعبين بالحرارة والرطوبة العالية، ورغم السيطرة النسبية لبني ياس خاصة في الشوط الأول إلا أنه لم يستغل الفرص التي لاحت له أمام مرمى الوحدة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة أغلب فترات اللقاء.