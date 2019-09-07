خماسية للشارقة في مرمى عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

حقق فريق الشارقة الفوز الأكبر في كأس الخليج العربي على مضيفه عجمان ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية بنتيجة 5-صفر، ليضع أول 3 نقاط في رصيده ويبقي على عجمان في نقطتين.

ولم يجد الشارقة صعوبة تذكر في حسم المباراة مبكراً بعد نجاحه في افتتاح التسجيل عبر محترفه البرازيلي ريان منديز "ق 23" ثم عززه مواطنه ريكاردو غوميز بهدف ثانٍ "ق 35" لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 2-صفر، وواصل الشارقة تفوقه في الشوط الثاني فأضاف البرازيلي ايغور الهدف الثالث "ق 55" قبل أن يعود ريكاردو غوميز ويسجل هدفين على التوالي "ق 61" و"ق 75" ليحقق "الهاتريك" الشخصي له ويرفع النتيجة إلى 5 أهداف.

وأهدر الشارقة فرصاً أخرى في الجزء الأخير للمباراة وسط تراجع كبير لفريق عجمان الذي قدم أسوأ مبارياته.