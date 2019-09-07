العواني ينفي اشهار هلال أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، تأسيس أي نادٍ جديد في ابوظبي، في رد على أحد الحسابات في "تويتر"، رداً على تداول معلومة خاطئة تشير إلى اشهار نادي تحت اسم "هلال أبوظبي" مرفقاً معها شعار لهذا النادي الذي سيشارك ضمن أندية الدرجة الاولى، وقام العواني بنفي هذه المعلومة فوراً بعد انتشارها خلال وقت قصير في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في رد ثان "بدون ما نطول هناك فرق بين تأسيس ناد! ومشاركة فريق تابع لشركة او اكاديمية، تأسيس الاندية له خطوات رسمية واشهار وجهات رسمية تعتمد ذلك وهذا لم يتم ..الموضوع (دقة) في تفاصيل الخبر أكثر من (مجمل) الخبر ياصديقي".