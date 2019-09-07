النصر وشباب الأهلي.. صراع الكبار

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

يستضيف النصر نظيره شباب الأهلي الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد آل مكتوم في لقاء من الوزن الثقيل لحساب الجولة الثالثة لكـأس الخليج العربي، وستحسم نتيجة المباراة التي تعتبر «بروفة» لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعدما وضعتهما قرعة الدور 16 وجهاً لوجه، صدارة المجموعة الأولى التي يتقاسمها الفريقان حالياً بـ4 نقاط لكل منهما، ويتصدر شباب الأهلي، بفارق الأهداف، وجمع «فرسان دبي» نقاطهم بالتعادل 2-2 مع العين في الجولة الأولى، وبالفوز على الجزيرة برباعية نظيفة في الجولة الثانية، فيما تغلب العميد في الجولة الأولى على كلباء بثلاثية نظيفة، وتعادل خارج ملعبه مع خورفكان سلبياً في الجولة الثانية، ويخوض العميد لقاء الديربي اليوم، وسط غيابات عدة لأسباب مختلفة، حيث يفتقد الرباعي حبيب الفردان وطارق أحمد وجاسم يعقوب وسعيد سويدان لارتباطهم مع المنتخبين الوطني والأولمبي وللسبب نفسه يغيب براندلي كواس الذي التحق بمنتخب كوراساو فيما يغيب عدد آخر من اللاعبين لأسباب صحية مثل محمد الجسمي ومحمد العكبري والبرازيلي غلوبير ليما وكذلك التشيلي استيبان بافيز الذي يواصل عملية التأهيل البدني بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر الفريق في ألمانيا، كما تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المرمى أحمد شمبيه الذي التحق أخيراً بالتدريبات الجماعية للفريق بعد شفائه من إصابة تعرض لها على مستوى أحد أصابعه الأسبوع الماضي.

طموح النصر

وشدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، على صعوبة المباراة، مؤكداً في الوقت نفسه امتلاك العميد للحلول البديلة لتعويض هذه الغيابات، وقال: تعدّ مواجهة شباب الأهلي جزءاً من استعداداتنا لدوري الخليج العربي، ورغم الغيابات المهمة في الفريق إلا أننا جاهزون لتقديم مستويات جيدة في حجم تطلعاتنا، وقال: طموحات النصر كبيرة في الموسم الجديد وأنه سيكون من المنافسين البارزين على جميع الألقاب، مشيراً إلى جاهزية العميد لمواجهة كل الفرق واللعب من أجل الفوز فقط، وعن تراجع مستوى الفريق في الجولة الثانية أمام خورفكان مقارنة بالجولة الأولى التي فاز فيها النصر على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة، أوضح زاناردي أن الغيابات المؤثرة كان لها دور كبير في ذلك وأن بعض اللاعبين الذين دفع بهم في الجولة الثانية مثل محمد عايض ومحمد عبد العزيز لم يشاركوا منذ فترة طويلة مع الفريق.

مباراة مهمة

ومن جانبه، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي: أمامنا مباراة مهمة وصعبة اليوم، ومع منافس نعرفه ويعرفنا جيداً، ولديه لاعبين جيدين، ونحاول أن ننفذ خطتنا خلال اللقاء، ونقدم كرة قدم حقيقية، والفوز بالمباراة هدفنا، وعن التغييرات التي حدثت في النصر خلال «الميركاتو» الصيفي، قال: النصر لديه لاعبين جيدين سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين، ولكنه لم يغير المدرب، وما زال هو المدرب نفسه، وبالتالي أتوقع أن الفكر والتنفيذ هو نفسه، وأعتقد أن هذا رأى النصر أيضاً، لأننا لم نغير المستوى والطريقة.

فرصة للبدلاء

وأوضح أروابارينا: الموضوع كله خلال المباريات يبقى لحظات فقط، وهناك توفيق وعدم توفيق، ولاعبو الفريق قادمون من فترة إعداد، والرغبة القوية بالفوز هي التي ستكون حاسمة في الفوز، وأضاف: لن أحكم على أي فريق بشكل كامل إلا بعد مرور من 6 إلى 7 مباريات، والكأس فرصة أمام كل المدربين لتجهيز البدلاء وإعطاء فرصة للشباب في هذا التوقيت، وكل فريق يحاول أن يفاجئ غيره باللاعبين الجدد والشباب، وعن إمكانية اعتبار المباراة ثأرية للنصر، بعد تعرضه للخسارة أكثر من مرة من شباب الأهلي في الموسم الماضي، قال: ربما يفكر جمهور النصر في المباراة باعتبارها فرصة للثأر، ولكن ربما ينظر إليها جمهور شباب الأهلي، كفرصة للعمل التحضيري أكثر للموسم الحالي، سعياً للفوز بالكأس.





سعادة

مهند خميس: اللعب للنصر كان حلماً

أكد اللاعب مهند خميس أن اللعب في صفوف النصر كان حلماً وأنه سعيد بتحقيقه، وقال في تصريحات صحافية: العميد فريق كبير وكل لاعب يحلم أن يرتدي قميصه، وأنا فخور باللعب له والدفاع عن ألوانه وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون جزءاً من إنجازات جديدة يكتبها في تاريخه، وأضاف: الأجواء طيبة وتساعد على العمل ونحن متفائلون بتحقيق موسم جيد، ونتمنى التوفيق وتحقيق نتائج في مستوى طموحاتنا الكبيرة، ونفى مهند خميس القادم من الفجيرة شعوره بأي ضغوطات رغم الفارق الكبير بين اللعب لفريق منافس على الألقاب وآخر يطمح لاحتلال مركز مطمئن وسط الجدول، وقال: لا أشعر بأي ضغوط، صحيح الأمر مختلف عما كنت عليه في الفجيرة، وأعرف أن التحديات أكبر وأنا متحفّز لتقديم أفضل ما لدي وكسب ثقة الجماهير وأن أكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني. دبي - البيان الرياضي

تأكيد

عيسى عبيد: الفوز هدفنا مع احترامنا لـ«العميد»

قال عيسى وليد عبيد لاعب شباب الأهلي الواعد، إنه وزملاءه جاهزون للقاء النصر اليوم، في كأس الخليج العربي، بعدما أدوا التدريبات خلال الأيام الماضية بشكل جيد، وأضاف: الفريق جاهز وأدينا التمارين بشكل جيد، وطموحنا الفوز دائماً، ونحن نحترم نادي النصر، وهذا لا يمنع التفكير بالفوز والنقاط الثلاث، ولدينا نهائي كأس السوبر يوم 14 سبتمبر الجاري، وأضاف: نحن تحضرنا جيداً، وهدفنا المهم، مباراتنا في كأس السوبر، ومن بعدها، نلعب في دوري الخليج العربي، وقبلها علينا التركيز على لقاء النصر في كأس المحترفين.

واعتبر وليد أن خوض مباراة قوية على ملعب استاد آل مكتوم، قبل مواجهة الشارقة على الملعب نفسه في مباراة السوبر، لا يمنح شباب الأهلي ميزة إضافية في لقاء السوبر، وقال: من يسعى لتحقيق بطولة، لا يتعذر بالملاعب وغيرها، وشباب الأهلي فريق كبير، وأي ملعب نلعب عليه، لن يغير من سعينا وبحثنا عن الفوز.

وأختتم قائلاً: أنا سعيد بتواجدي مع اللاعبين الكبار في الفريق الأول، وسعيد بالثقة التي منحني إياها المدرب، وطموحي أن أكون أفضل لاعب وسط، وأنال شرف تمثيل المنتخب الوطني الأول. دبي - البيان الرياضي