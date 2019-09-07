عجمان والشارقة.. فرصة الفوز الأول

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، الشارقة - عزالدين جادالله

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السابعة من مساء اليوم مواجهة فريقي عجمان والشارقة ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، لحساب المجموعة الثانية، ويبحث الفريقان عن تحقيق فوزهما الأول في المسابقة، بعد أن جمع عجمان نقطتين من تعادلين مع حتا والفجيرة، فيما خسر الشارقة مباراتيه أمام بني ياس والوحدة، وتعد المباراة تجربة أخيرة للفريقين قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، وجاءت استعدادات الفريقين للمباراة بشكل متشابه من خلال التدريبات اليومية ومراجعة أخطاء أول جولتين في البطولة.

اختبار مهم

وأوضح أيمن الرمادي، أن المباراة تمثل اختباراً مهماً وقوياً قبل انطلاقة الدوري، وقال إن تركيزه منصباً على تقييم مستويات اللاعبين بشكل دقيق، مشيراً إلى أن اطمئنانه على جاهزية الفريق للدوري يتراوح بين 60 و70% ويرى أن الفريق أمامه عمل كبير ليستعد بشكل مثالي للدوري خلال فترة الـ11 يوماً التي تعقب مواجهة الشارقة، وسيدفع بعدد من المحترفين الأجانب مع الاحتفاظ بلاعب أو اثنين منهم في دكة البدلاء، كي يلتزم الشرط المحدد في كأس الخليج العربي والخاص بمشاركة 3 لاعبين تحت السن، ونوه الرمادي، إلى أن فريق الشارقة يظل من الفرق القوية وحامل لقب آخر دوري، وعدم حصوله على أي نقطة في مباراتين لكأس الخليج العربي، لا يُغير من التعامل معه بكل جدية، وقال الرمادي إن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة ولا توجد غيابات، ولكن ربما تشهد التشكيلة تغييرات لبعض العناصر، لمنح الفرصة لعناصر من اللاعبين الشباب.

نتيجة إيجابية

وبدوره، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة رغبة فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية، متمنياً أن يقدم الفريق مستوى أفضل من الجولات السابقة، وأن ينجح في تحقيق الأفضل، وقال: نسعى لاستغلال الفرصة في منح المزيد من الفرص للاعبين الذين لم يشاركوا حتى نستفيد من كل المجموعة وأتمنى أن ينجح الفريقان في تقديم مباراة تليق بالمنافسة، وكشف العنبري عن مشاركة المحترف الأوزبكي شوكوروف في التشكيلة بعد عودته من الإصابة، وتمنى أن ينجح في تقديم مستوى جيد مع الفريق، وأضاف مدرب الشارقة: المهم لدينا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، لأن الفرصة ما زالت قائمة في التأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة.