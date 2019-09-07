الوحدة وبني ياس.. صراع الصدارة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق، أحمد عيسى

يبحث فريق الوحدة عن الاقتراب خطوة من نيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الخليج العربي عندما يستضيف بني ياس في السابعة من مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، ويسعى العنابي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية التي يعتليها برصيد 6 نقاط من فوزين في الجولتين الأولى والثانية على الفجيرة 3-1 والشارقة بنفس النتيجة، إذ إن الفوز سيقرب العنابي كثيراً من ضمان التأهل للدور التالي، فيما يأمل بني ياس تحقيق الانتصار الثاني له والسعي لمشاركة الوحدة الصدارة، حيث يحتل بني ياس وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من الفوز على الشارقة في الجولة الأولى.

وشدد الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة على أهمية المباراة، مؤكداً أن مواجهة بني ياس تعد اختباراً حقيقياً وقوياً أمام فريقه، وقال إن بني ياس فريق جيد للغاية وقدم مستوى متميزاً تحت قيادة مدربه الألماني وينفريد شايفر وتعاقد النادي مع لاعبين جدد ولذلك ستكون مباراة صعبة، وأضاف إنه يثق بقدرات لاعبيه وخاصة بعد المستوى الطيب الذي قدمه الفريق في المواجهتين السابقتين، معرباً عن ارتياحه وسعادته بمردود جميع اللاعبين وخاصة العناصر الشابة التي سيواصل الاعتماد عليها، مشيراً إلى أن الفترة الحالية مناسبة لمشاهدة جميع اللاعبين وتجهيز جميع العناصر التي تمنحه الحرية في اختيار أفضل تشكيلة.

ندية

وأكد الألماني شايفر مدرب بني ياس أن فريقه سيلعب ضد العنابي «الند بالند»، وأنه يعرف قوة المنافس جيداً وطريقة لعبه ويدرك أنه يضم لاعبين متميزين، مؤكداً في ذات الوقت ثقته بفريقه على تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية وكشف عن اعتماده على الهجوم باعتباره أفضل طريقة لتأمين دفاعاته، وقال: أنا راضٍ عن مردود اللاعبين، رغم أننا في مرحلة البناء ونحتاج مزيد من العمل لنتطور أكثر.