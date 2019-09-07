«الزعيم» ينتزع «الفخر» بثلاثية

المصدر: متابعة: خالد المهيري، محمد محسن، أحمد محمد، أحمد عيسى

فاز فريق العين، أمس، على الجزيرة 3 - 0 على استاد محمد بن زايد، في إطار مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وهي الخسارة الثانية على التوالي لـ«فخر أبوظبي» بعد إخفاقه أمام شباب الأهلي بنتيجة 0 - 4، في الجولة الماضية، بينما رفع «الزعيم» رصيده إلى 4 نقاط، وأصبح موقف الجزيرة صعباً، وتجمد رصيده عند 3 نقاط، وكان فوز العين مستحقاً، حيث انتزع من خلاله ثلاث نقاط غالية من فريق قوي.



جاء الهدف الأول للعين في الدقيقة 39 بـ «نيران صديقة» عن طريق عامر عبد الرحمن بالخطأ في مرماه، ونجح البرازيلي كايو في هز الشباك في الدقيقة 48.



ورفض «فخر أبوظبي» هدية تقليص الفارق بإهدار لاعب الوسط عبد الله رمضان ركلة جزاء (ق66)، وحصل عليها ببراعة زميله صالح ناصر، وعاقبه «الزعيم» بإضافة الهدف الثالث عن طريق جمال معروف (ق90+4).



وفي المباراة الثانية بالمجموعة الأولى تعادل الظفرة وخورفكان بدون أهداف، وأضاع بسمارك فيريرا ركلة جزاء لأبناء الخور في الدقيقة 43، ورفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطتين لخورفكان.

وحقق الفجيرة مفاجأة بفوزه على الوصل بهدف وحيد سجله سالم سيف في الدقيقة 69 من المباراة التي أقيمت بملعب زعبيل، ضمن المجموعة الثانية، وهو الفوز الأول لـ«الذئاب» في البطولة، ووصل الفجيرة إلى النقطة الرابعة، وتجمد الوصل عند ثلاث نقاط.

وغاب عن تشكيل «الإمبراطور» 6 لاعبين وضمت القائمة كلاً من علي سالمين وعلي صالح مع المنتخب الأول، والإكوادوري فرناندو غايبور الذي التحق بمنتخب بلاده، كما انضم عبد الله جاسم وفارس خليل وسهيل عبد الله لمنتخبنا الأولمبي، وغاب الحارس محمد البيرق للإصابة. ويلتقي اليوم الوحدة مع بني ياس، وعجمان مع الشارقة، والنصر مع شباب الأهلي.