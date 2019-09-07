المصدر: العين- طلحة عبدالله

بغض النظر عن اختلاف البعض معه إلا أن غانم مبارك الهاجري، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، ظل خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أيقونة الشارع الرياضي، ورياضياً من طراز فريد أحب الرياضة ورفدها بالأفكار والمقترحات، ولا يكاد يمر يوم من دون أن يضج الشارع الرياضي بتغريداته الجريئة في تويتر والتي يتجاوز صداها أحياناً الحدود، فالرجل لم يكن مجرد قائد رياضي شغل مناصب مهمة وحساسة في أحد أكبر الأندية الآسيوية، بل كان مشجعاً وغيوراً على رياضة الإمارات لا يمل ولا يكل من إنتاج الأفكار، قبل أن يبدأ «استراحة محارب» متيحاً المجال لفارس آخر في سدة شركة الكرة بنادي العين، غير أنه أكد ل «البيان الرياضي» أن ابتعاده مؤقت لالتقاط الأنفاس وسيعود قريباً جداً ليمارس هوايته المحببة في خدمة الرياضة الإماراتية التي يتنفسها كما يتنفس السمك تحت الماء ولا يستطيع الابتعاد عن أجوائها.