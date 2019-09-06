الجزيرة يخسر أمام العين بثلاثية في الكأس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

خسر فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة أمام العين 3/0 الليلة على استاد محمد بن زايد، في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، وهي الخسارة الثانية على التوالي لفخر أبوظبي بعد إخفاقه أمام شباب الأهلي 4/0، في الجولة الماضية.

وأصبح موقف الجزيرة صعباً في المجموعة الأولى وتقلص رصيده عند 3 نقاط في المركز الخامس، بينما رفع العين رصيده إلى 4 نقاط جمعهما من تعادل أمام شباب الأهلي والأخرى بفوزه على الجزيرة، واحتل المركز الثاني.

استطاع العين تسجيل الهدف الأول ق39 عن طريق عامر عبدالرحمن بالخطأ في مرماه، بعد محاولة منه لمنع كايو من التسجيل.

وواصل كايو هوايته في التسجيل وفاجأ الخصم بتسجيل الهدف الثاني ق48، وسط تراجع بدني نسبي لصاحب الأرض.

رفض "فخر ابوظبي" هدية تقليص الفارق بإهدار لاعب الوسط عبدالله رمضان لركلة جزاء ق66 حصل عليها ببراعة زميله صالح ناصر، وعاقبه الخصم بإضافة الهدف الثالث عن طريق جمال معروف ق90+4.