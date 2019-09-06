الفجيرة يحقق فوزه الأول في كأس الخليج العربي من بوابة الإمبراطور

المصدر: دبي - خالد المهيري، تضوير: سالم خميس

حقق نادي الفجيرة انتصاره الاول في كأس الخليج العربي عقب تغلبه على نادي الوصل بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب زعبيل ضمن منافسات الاسبوع الثالث من البطولة .

و جاء الهدف الأول للفجيرة عبر الاعب سالم سيف في الدقيقة 69 من الشوط الثاني

و شهدت كتيبة الامبراطور غياب 6 لاعبين لمشاركتهم في تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أو المباريات الودية (يوم فيفا) مع منتخباتهم الوطنية، وضمت القائمة كلاً من علي سالمين وعلي صالح اللذين التحقا بالمنتخب الوطني، والإكوادوري فرناندو غايبور الذي التحق بمنتخب بلاده المتجه لأمريكا لخوض عدد من المباريات، بالإضافة إلى التحاق عبد الله جاسم وفارس خليل وسهيل عبد الله بمنتخبنا الأولمبي .

كما غاب عن اللقاء الحارس محمد البيرق نتيجة الإصابة .

وشهد الشوطان الاول و الثاني ضغطا كبيرا من لاعبي نادي الوصل على مرمى الفجيرة وإضاعة نجمي الفريق البرازيليين فابيو دي ليما و ويلتون سواريز عددا من الفرص المحققة .

و على الرغم من التبديلات التي قام بها الامبراطور الا انها لم تفلح في تحقيق النتيجة المأمولة و ظهر تأثر الفريق بالغيابات الكبيرة في صفوفه، على عكس نادي الفجيرة والذي قام مدربه مجيد بوقرة بتعزيز هجوم ( الذئاب ) عبر إخراج اللاعب ناصر خاطر الذي تعرض لبطاقة صفراء و إدخال اللاعب جوناثان بينتس الذي هدد مرمى الوصل في الدقيقة 59 من تسديدة قوية .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفجيرة الى 4 نقاط في المجموعة الثانية للكأس فيما بقي الوصل على حاله ب 3 نقاط .