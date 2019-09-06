الظفرة وخورفكان.. اختبار القوة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يستقبل الظفرة في أولى مبارياته على ملعبه بالموسم الجديد ضيفه خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة عند السابعة مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من مباريات كأس الخليج العربي، في مواجهة اختبار القوة للفريقين، والتي يسعى خلالها الظفرة لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن نجح بالجولة الماضية في العودة من ملعب اتحاد كلباء بأول ثلاث نقاط مع غيابه عن الجولة الأولى، التي خضع فيها للراحة، حسب البرمجة، فيما خسر خورفكان مباراته الأولى أمام مضيفه الجزيرة 1-3، وتعادل في الثانية أمام النصر بدون أهداف.

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، جاهزية فريقه للقاء اليوم، ذاكراً أن الفوز السابق رفع المعنويات وشجع اللاعبين على مضاعفة المجهود، مؤكداً رغبتهم في مواصلة النتائج الإعدادية والاستفادة من التجربة قبل انطلاق مباريات دوري المحترفين، مشيراً في ذات الوقت إلى اهتمام ناديه بمنافسة كأس الخليج العربي، ذاكراً أنهم جميعاً يمنحون البطولة اهتماماً كبيراً ويعملون دائماً على الانتصارات والتقدم في مختلف المنافسات مع تجهيز العناصر الشابة، ومنحها الفرصة للمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرة.

وعبر مدرب الظفرة عن سعادته بالمنافسة الموجودة في صفوف فريقه وقال: بالتأكيد كل لاعب يرغب في المشاركة أساسياً ومن يجتهد أكثر سيحظى بفرصة اللعب أما اللاعب الذي لن يكون بمقدوره أن يشكل إضافة ودعماً للفريق فلن ينال مقعداً في التشكيلة.

وأكد المدرب الصربي معرفته بمنافسه وقال: تابعت خورفكان أمام الجزيرة والنصر، في رأيي أنه يضم عناصر متميزة ويلعب كرة قدم جيدة ويستحق الاحترام، علينا الاجتهاد أمامه حتى نتمكن من التفوق عليه خاصة أن الفوز يحقق لنا العديد من المكاسب.

ومن جانبه أكد البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لفريق خورفكان أهمية المباراة التي تجمع فريقه بالظفرة اليوم، وأفصح كاميلي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبيل المباراة عن رغبته في خوض اللقاء دون اللجوء إلى إجراء تغييرات على العناصر التي دفع بها قبل أسبوع أمام النصر، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات ستساعد اللاعبين على التناغم والانسجام وصولاً إلى التشكيلة الأساسية قبيل انطلاقة الدوري، إلى جانب تحقيق الأهداف المرجوة، والتي من بينها وصول اللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة، وأضاف كاميلي: «مثل هذه المباريات بمثابة مباريات تحضيرية بالنسبة للدوري، ولكن هذا لا يمنعنا من التفكير في الفوز والتأهل للمرحلة القادمة من المسابقة»، وفي رده على سؤال حول قلة الأهداف التي سجلها الفريق خلال المواجهتين السابقتين قال: «الأداء الهجومي سيتطور ويتحسن مع المباريات لأني أثق بقدرات العناصر الهجومية، وأثق كذلك بالقدرة العالية على تنفيذ التعليمات والوصول بالفريق إلى أعلى مستوى»، وكشف كاميلي عن إصابة لاعب المحور علي حسين، والتي سيغيب بسببها عن المشاركة في مباريات الكأس والدوري، مؤكداً أنهم سيدفعون باللاعب المناسب لشغل هذه الخانة في هذه المباراة.