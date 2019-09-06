الوصل والفجيرة.. المنتشي والجريح

المصدر: دبي - خالد المهيري الفجيرة - محمد فضل

يستضيف نادي الوصل على ملعب «زعبيل» اليوم في تمام الساعة السابعة مساء نادي الفجيرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث لكأس الخليج العربي.

ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بروح معنوية عالية عقب التأهل إلى الدور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكذلك الفوز القوي الذي حققه الفريق في مباراتهم الأولى في كأس الخليج العربي أمام نادي حتا والتي انتهت بنتيجة (4 - 3).

ويغيب عن كتيبة الوصل 6 لاعبين لمشاركتهم في تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أو المباريات الودية (يوم فيفا) مع منتخباتهم الوطنية، وضمت القائمة كلاً من علي سالمين وعلي صالح اللذين التحقا بالمنتخب الوطني، والإكوادوري فرناندو غايبور الذي التحق بمنتخب بلاده المتجه لأمريكا لخوض عدد من المباريات، بالإضافة إلى التحاق عبد الله جاسم وفارس خليل وسهيل عبد الله بمنتخبنا الأولمبي.

لا تأثير

وأكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب في إجابة لسؤال «البيان الرياضي» حول تأثير غياب اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب الوطني والأولمبي، أن الغيابات لن تؤثر عليهم خلال اللقاء، إذ يمتلكون تشكيلة مميزة، وعلى اللاعبين الذين سوف يشاركون في هذه المباراة، أن يكونوا على قدر المسؤولية، متمنياً أن يخلو الفريق من الإصابات سواء من اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية أو المتواجدين مع النادي، لأننا بحاجة للجميع، ونحن نحاول أن نجهز الجميع لكي يكونوا في المستوى المطلوب.

وأعلن ريجيكامب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، نية «الإمبراطور» لعب مباراة ودية مع أحد الأندية على أن يتم تحديد الموعد فيما بعد.

وقال ريجيكامب إنه يكن كل الاحترام لنادي الفجيرة، إذ لديهم فريق ولاعبون جيدون، ولكن علينا التركيز أكثر على مباراتنا، ونطمح لتحقيق الفوز، مضيفاً بأنهم في بداية الموسم، وجميع الفرق تعاني من بعض المشاكل الصغيرة، ويبحثون عن الحلول الصحيحة، واختيار التشكيلة الأساسية لفرقهم، لذا من المبكر الحديث عن مباراتنا ضد نادي الفجيرة.

وأضاف ريجيكامب «بكل بساطة هدفنا الفوز والتأهل للمرحلة الثانية من كأس الخليج العربي، لذلك السبب نحن مستعدون وأنا أتمنى من اللاعبين أن يقدموا مباراة قوية، خاصة أننا نلعب في ملعبنا أمام جمهورنا، ويجب أن نظهر قوتنا خلال اللقاء».

وأكد ريجيكامب، بأنه من المبكر الحديث عن قوة المنافسة في دوري الخليج العربي، متمنياً أن يكون «الإمبراطور» ضمن الأوائل.

حذر كبير

ومن جانب آخر، حذر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة من خطورة منافسه الوصل المنتشي بتأهله إلى الدور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مشيراً إلى أنه يعي تماماً صعوبة مباراة اليوم في زعبيل، وأن تألق الوصل لن يثني ذئاب الفجيرة عن تقديم العرض الجيد الذي يكفل لهم العودة بنتيجة إيجابية، تضمن لهم تحقيق العلامة الكاملة، مع تأكيده على كامل الاحترام للفريق المضيف.

وأشار بوقرة إلى أن مباراة اليوم تعتبر الأخيرة قبيل انطلاقة الدوري، مبدياً اطمئنانه لما وصل إليه فريقه من إعداد بدني وذهني، مشيراً إلى أنه يمتلك المميزين الذين ستتم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم خلال مشوار الدوري، وأنه سيحاول منح الفرصة للجميع في كافة المباريات حتى يكونوا في كامل الجاهزية».