ميليسي: لم أتردد في التوقيع للوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن سعادته بالتعاقد مع العنابي لمدة موسمين، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة وإلى مجلس إدارة النادي على الثقة في قدراته كلاعب.

وقال في تصريحات عقب توقيعه عقداً مع العنابي حتى 2021 بعدما اشترى النادي بطاقته من الظفرة: «أتوجه بالشكر إلى سمو رئيس النادي ومجلس الإدارة على ثقتهما الغالية وأنا سعيد بالتوقيع مع الوحدة ومنذ وصولي إلى النادي أدركت بأن الوحدة كيان كبير وشعرت على الفور بالسعادة والارتياح عند قدومي من الظفرة على سبيل الإعارة ولكن سعادتي الأكبر كانت عندما عرض علي الوحدة التجديد وشراء عقدي».

ووجه ميليسي الشكر إلى جمهور الوحدة، مؤكداً أن جمهور العنابي كان الحافز والداعم له منذ انضمامه للفريق.

من جهة أخرى يختتم الوحدة تدريباته مساء اليوم استعداداً لمواجهة بني ياس غداً في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي على استاد آل نهيان، التي يطمح خلالها الوحدة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي ومواصلة تصدر المجموعة الثانية.