«المحترفين» تناقش متطلبات الجماهير مع الجهات الأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الشرطة، وذلك ظهر أمس في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي، وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وحضره العميد راشد سهيل آل علي رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وممثلو السلطات المختصة على مستوى الدولة.

تم خلال الاجتماع مناقشة متطلبات الجماهير المتعلقة بالأدوات والمواد التشجيعية وخدمات المأكولات والمشروبات بناءً على الدراسة التي أجرتها الرابطة من مخرجات الاجتماعات التنسيقية مع الأندية، روابط الجماهير، وكذلك نتائج الاستبيان الذي طرحته الرابطة الموسم الماضي بشأن تقييم الخدمات المقدمة في الملاعب، والملاحظات والمقترحات التي تلقتها الرابطة عبر مختلف وسائل التواصل معها.