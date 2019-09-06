قطار «الثانية» ينطلق نوفمبر المقبل بـ 10 أندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخراً بمقره بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عصر الاحتراف، وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق من هذا العام انطلاق قطار بطولة جديدة بمسمى دوري الدرجة الثانية بمشاركة 10 فرق، وتم تنظيم هذا الاجتماع للتأكيد رسمياً على انضمام هذه العشرة فرق إلى دوري الدرجة الثانية الذي سينطلق في نوفمبر 2019.

جاء ذلك ضمن إطار الرؤية الجديدة لاتحاد الكرة 2030 التي تهدف إلى تطوير لعبة كرة القدم وتهيئة المناخ المناسب لجميع أطراف المجتمع لممارسة لعبة كرة القدم وزيادة عدد اللاعبين والأندية إلى جانب رفع جودة المسابقات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين للعمل في الفرق التي ستشارك في هذه المسابقة.

شروط

يشارك في النسخة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الثانية عدد محدود مكوّن من بعض الجامعات والأندية الخاصة، وذلك بعد استيفائها شروط التسجيل والترخيص وفق الشروط والقواعد التي سيحددها اتحاد كرة القدم للجامعات والأندية الخاصة التي يجب أن تكون لها خُطط واستراتيجيات لسنين قادمة.

افتتح الاجتماع عبدالله حسن، مدير التدريب والتطوير الفني باتحاد الكرة، مرحباً بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والأمين العام، معرباً عن سعادته بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من عملية تنظيم دوري الدرجة الثانية لأول مرة، كما رحّب بالحضور يترأسهم كاليم ايرفينج ممثلاً عن الاتحاد الآسيوي والذي ساهم في الإشراف على هذا المشروع.

انطلق الاجتماع بحضور كادر عمل من مختلف أقسام اتحاد كرة القدم المعنية، وممثلين عن الأندية الخاصة المسجلة وعددها 12، حيث من المقرر اختيار 10 فرق فقط ضمن ضوابط وشروط يجب الالتزام بها، حيث ستقوم الإدارة الفنية بمراجعة ملفات الفرق وتحديد الأجدر منها للانضمام لدوري الدرجة الثانية لهذا الموسم.

فوائد

واستعرض الاجتماع في بدايته فوائد المشاركة في هذه المسابقة من الناحية المالية والناحية المجتمعية، حيث ستسهم عبر تسجيلها في أجندة اتحاد كرة القدم في إثراء المجتمع وإشراك اللاعبين في منافسات رياضية قد تصل بهم إلى الاحترافية، كما أن هناك عائداً مالياً عبر عقود الرعاية والتي ستسهم في دفع عجلة التطور لهذه الأندية.

كما تطرّق العرض إلى فترة بداية الموسم ونهايته، حيث من المقرر البدء في 6 نوفمبر 2019 والانتهاء في 20 أبريل 2020 سيكون المستهدف به الأندية المرخصة حديثاً وغير المشمولين بالدعم الحكومي ومملوكاً للمستثمرين المواطنين أو الوافدين، كل واحد من هذه الأندية سيكون مسموحاً له تسجيل 40 لاعباً، على ألا يقل عدد اللاعبين المواطنين عن 4 لاعبين بحد أدنى.