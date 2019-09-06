«الإمبراطور» يهنئ ليما باللاعب الجديد

المصدر: دبي - خالد المهيري

هنأت الحسابات الرسمية لنادي الوصل، نجمها البرازيلي فابيو دي ليما بقدوم مولوده بينتو فابيو دي ليما، وجاءت التهنئة بطريقة غريبة بعض الشيء، إذ نشرت الحسابات الرسمية لـ «الإمبراطور» بطاقة لاعب وضعت فيه اسم بينتو ليما وصفته لاعب كرة قدم في فريق البراعم، قائلين «رحبوا معنا بلاعبنا الجديد بينتو فابيو دي ليما» والتي نالت شكر وتقدير النجم البرازيلي على هذه البادرة الطيبة. ولقيت التهنئة تفاعلاً كبيراً من محبي ليما من جماهير نادي الوصل، والذين تمنوا بأن يكون ابنه «فأل خير» له مع انطلاقة الموسم الجديد.

والطريف في القصة، بأن هناك عدداً من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ظنت أن المولود الجديد قد انضم بالفعل إلى فريق البراعم في «الإمبراطور» والذي لن يكون مستغرباً في المستقبل إذا تمتع بينتو بصفات والده ليما الذي تألق بشكل كبير مع فريقه، خصوصاً خلال كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكأس الخليج العربي.