مدرب الوحدة لا يتعجّل عودة تيغالي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أنه لا يتعجل عودة الأرجنتيني تيغالي هداف الفريق للمشاركة في المباريات، مشيراً إلى أنه لن يجازف به في مباراة الفريق غداً أمام بني ياس في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي لكرة القدم وقال «ربما يكون جاهزاً الأسبوع المقبل على أن تكون عودته للمباريات في مواجهة الفجيرة في الجولة الأولى من الدوري».

وأشار موريس شتاين أن النادي لا يستعجل التعاقد مع الأجنبي الرابع لتعويض رحيل البرازيلي ليوناردو، معرباً عن سعادته بتعاقد النادي مع الأوروغوياني نيكولاس ميليسي.