خورفكان يكسب كلباء في كأس الاتحاد للصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

لم تلعب الأرض مع أصحابها في الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات لفرق المجموعة الأولى، حيث حوّل فريق نادي خورفكان تأخره أمام مستضيفه اتحاد كلباء بهدف إلى فوز 2-1، ومن قبله حوّل الحمرية تأخره أمام مستضيفه النصر بهدف إلى فوز بالنتيجة ذاتها.

وسجل أهداف فريق خورفكان، أول من أمس، شادي قنديل وأضاف أحمد جاسم الحمادي الهدف الثاني، بينما سجل لكلباء أحمد عبدالله سرحان، وبهذه النتيجة يتساوى خورفكان والحمرية في محطة 3 نقاط والنصر واتحاد كلباء والبطائح من دون رصيد، علماً بأن البطائح لم يلعب حتى الآن وسيلعب أولى مبارياته الاثنين المقبل، بينما يحل اتحاد كلباء ضيفاً على الحمرية، أما المجموعة الثانية ستنطلق مبارياتها بعد غدٍ بمواجهتي الظفرة ومليحة ودبا الحصن وشباب الأهلي.